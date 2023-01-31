Майбутній пакет санкцій ЄС портив Росії недостатньо сильний - Кулеба

18:16 31 січня Київ, Україна





Він зазначив, що тема санкцій буде однією із ключових на саміті Україна-ЄС, який пройде цього тижня. Проект майбутніх санкційних обмежень ЄС проти росії є недостатньо сильним, сказав глава МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу у вівторок, 31 січня.Він зазначив, що тема санкцій буде однією із ключових на саміті Україна-ЄС, який пройде цього тижня.

"Ми працюємо зараз з усіма державами-членами, щоб 10 санкційний пакет включав і ядерні санкції, і ракетні санкції, і пропагандистські санкції.. Тобто санкції проти всіх ключових для російської військової машини та економіки секторів", – сказав Кулеба.

При цьому він визнав, що напрацьований ЄС проект пакету санкцій поки що недостатньо сильний.