Майбутній пакет санкцій ЄС портив Росії недостатньо сильний - Кулеба
18:16 31 січня Київ, Україна
Проект майбутніх санкційних обмежень ЄС проти росії є недостатньо сильним, сказав глава МЗС Дмитро Кулеба
на брифінгу у вівторок, 31 січня.
Він зазначив, що тема санкцій буде однією із ключових на саміті Україна-ЄС, який пройде цього тижня.
"Ми працюємо зараз з усіма державами-членами, щоб 10 санкційний пакет включав і ядерні санкції, і ракетні санкції, і пропагандистські санкції.. Тобто санкції проти всіх ключових для російської військової машини та економіки секторів", – сказав Кулеба.
При цьому він визнав, що напрацьований ЄС проект пакету санкцій поки що недостатньо сильний.
"Станом на даний момент те, що я бачу в роботі на рівні ЄС, не є, на нашу думку, проект десятого пакета досить сильним.. Але ще є час для його зміцнення, його посилення. Я думаю, що ми отримаємо необхідний для нас результат", – зазначив глава МЗС.
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