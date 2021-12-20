Майбутні вибори в США: Байден набирає 51% голосів

Вибори в США наближаються і боротьба за голоси виборців посилюється. За останніми даними, опублікованими 25 липня, 51% голосів від народу на боці Джо Байдена, кандидата в президенти від Демократичної партії. За нині діючого президента-республіканця Дональда Трампа готові проголосувати 40% виборців. Такі підсумки опитування, проведеного за заявкою найбільших медіакомпаній США - телеканалу NBC і газети The Wall Street Journal .

Відзначається, що ще 13% опитаних поки не вирішили, кому віддати свій голос, оскільки схвалюють політику чинного президента в питаннях економіки, проте не згодні з його рішеннями в інших сферах.

У коментарі до опитування зазначено, що результат виборів президента, запланованих на 3 листопада цього року, в значній мірі буде визначено тим, як проголосує ця порівняно невелика частка виборців.

Нагадаємо, Байден пообіцяв повернути країну до складу ВООЗ, якщо виграє президентські перегони.

Раніше Трамп заявив, що в разі програшу на виборах, визнає поразку і не буде намагатися утримати владу.