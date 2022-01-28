Представники України прибули до Німеччини для проведення переговорів

Українська делегація на чолі з Олексієм Резніковим прибула до Німеччини для проведення переговорів на рівні радників країн Нормандської четвірки.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Українську делегацію очолює віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
Держави-учасниці нормандського формату домовилися провести цю зустріч у Берліні, хоча за черговістю переговори радників повинні були пройти в Парижі.
Нагадаємо, зустріч на рівні радників планувалася на 28 серпня, але згодом стало відомо, що вона не відбудеться, за офіційною інформацією - у зв'язку з відрядженням радника президента Франції Еммануеля Макрона.
Як повідомлялося, глава МЗС України Дмитро Кулеба розраховує на проведення зустрічі в нормандському форматі на рівні міністрів у вересні.
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