Представники України і США обговорили збільшення допомоги для гумпроєктів

17:34 13 серпня Київ, Україна

Віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков та представники Держдепу США обговорили питання збільшення допомоги Україні для гуманітарних проєктів, ситуацію на Донбасі і просування українських реформ.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.



Зокрема, зазначається, що Резніков провів зустрічі із заступником Держсекретаря США з питань цивільної безпеки, демократії та прав людини Азрой Зея і виконавцем обов'язків помічника Держсекретаря з питань населення, біженців та міграції Ненсі Іззо Джексон.

"Віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков також підняв питання про збільшення допомоги для гуманітарних проєктів, особливо щодо внутрішньо переміщених осіб і українського населення, що проживає в територіальних громадах, які перебувають поблизу або розділених лінією дотику, а також питання, пов'язані з розмінуванням", - йдеться в повідомленні.

При цьому підкреслюють, що американська сторона відзначила підтримку США незалежності, територіальної цілісності і суверенітету України, а також схвалення ініціативи «Кримська платформа». Сторони наголосили на своєму прагненні до подальшого зміцнення співпраці в рамках американських програм допомоги населенню, яке постраждало внаслідок війни.

"Під час зустрічей з високопоставленими посадовими особами Державного департаменту США сторони також обговорили питання процесу мирного врегулювання, ситуації в регіоні, просування українських реформ, а також потреби України в допомозі в трансформації країни", - додають в Мінреінтеграції.

Крім того, сторони обговорили стратегію України по реінтеграції тимчасово окупованих територій після їхнього звільнення та підготовку урядом відповідного комплексного законодавства, яке повинно бути незабаром прийняте Верховною Радою України.



Резніков також розповів американській стороні про напрямки, за якими працює український уряд. Зокрема, про положення проєкту закону «Про державні засади перехідного періоду», який базується на принципах недискримінації, гендерної рівності, інклюзивності та усунення процедурних, інституційних і соціальних бар'єрів, в тому числі про принципи перехідної юстиції, про судову реформу, про Стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей, введення якої заплановано з 2022 року.