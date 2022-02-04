15:19 17 травень Київ, Україна

З метою посилення співпраці на шляху до членства в ЄС, представники України, Грузії та Молдови створили формат Асоційованого тріо.

Відповідний документ представники трьох країн підписали в понеділок, 17 травня, в Києві, розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з міністрами закордонних справ Грузії Давидом Залкаліані і Молдови Ауреліу Чоко.

"Ми сьогодні зробили добру справу. Ми підписали документ (меморандум про взаєморозуміння. - ред.), який встановлює "Асоційоване тріо". Це формат посиленої співпраці наших трьох держав в напрямку європейської інтеграції", - розповів Кулеба.

Він зазначив, що нова ініціатива дозволить Україні, Молдові та Грузії ефективніше рухатися вперед по шляху європейської інтеграції.

"Україна, Грузія і Молдова мають особливий статус асоційованих партнерів у відносинах з ЄС. Ми всі зробили наш європейський вибір, підписали угоди про асоціацію і прагнемо стати членами Європейського Союзу. Сьогодні ми погодилися формалізувати цей статус і разом продовжувати рухатися шляхом до євроінтеграції", - зазначив міністр.

Кулеба розповів, що Асоційоване тріо охоплює три основних елементи: структурування консультацій з європейської інтеграції між міністерствами закордонних справ, спільні дипломатичні ініціативи в діалозі з інституціями ЄС та країнами-членами і координацію позицій у рамках формату Східного партнерства.

"Цей документ підкреслює наш намір гарантувати європейську перспективу для наших держав і амбіції отримати членство в ЄС", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС також зазначив, що новий формат також охоплюватиме питання безпеки та стабільності в регіоні.