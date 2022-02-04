З метою посилення співпраці на шляху до членства в ЄС, представники України, Грузії та Молдови створили формат Асоційованого тріо.
Відповідний документ представники трьох країн підписали в понеділок, 17 травня, в Києві, розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з міністрами закордонних справ Грузії Давидом Залкаліані і Молдови Ауреліу Чоко.
Він зазначив, що нова ініціатива дозволить Україні, Молдові та Грузії ефективніше рухатися вперед по шляху європейської інтеграції.
Кулеба розповів, що Асоційоване тріо охоплює три основних елементи: структурування консультацій з європейської інтеграції між міністерствами закордонних справ, спільні дипломатичні ініціативи в діалозі з інституціями ЄС та країнами-членами і координацію позицій у рамках формату Східного партнерства.
Глава МЗС також зазначив, що новий формат також охоплюватиме питання безпеки та стабільності в регіоні.
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