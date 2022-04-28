Представники ТКГ вирушили на літні канікули

Ні зустрічей, ні змін в роботі Тристоронньої контактної групи чекати не варто, оскільки до кінця серпня всі її учасники знаходяться у відпустці.
Про це повідомила представниця окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) української делегації в ТКГ Тетяна Іванова.
"Посли з минулого тижня пішли на канікули, у відпустку. І тому до кінця серпня у нас не буде якихось істотних новин в змінах роботи ТКГ, поки всі не вийдуть з відпусток", - сказала вона.
Нагадаємо, новим спеціальним представником голови Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) в Україні став фінський дипломат Мікко Кіннунен. Він очолить переговорний процес в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації в Донбасі. До своїх обов'язків Кіннунен приступить 1 серпня.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі