Представники Польщі та Швеції проведуть два дні на Донбасі

18:12 15 грудня Київ, Україна

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков запросив послів Польщі Бартоша Ціхоцького і Швеції Тобіаса Тіберга, відвідати Донбас.

Про це повідомили в посольстві Республіки Польща в Києві.



З 15-16 грудня посли Польщі та Швеції в Україні, ознайомляться з урядовою стратегією реінтеграції регіонів, охоплених конфліктом, відвідають найбільших роботодавців в Донецькій і Луганській областях, а також візьмуть участь у відкритті центру адміністративних послуг в контрольному пункті "Новотроїцьке" на лінії зіткнення.



Програма за участю віцепрем'єр-міністра Резнікова включає також зустрічі з главами Донецької ОДА Павлом Кириленком і Луганської ОДА Сергієм Гайдаєм.