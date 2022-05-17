Представники Польщі та Швеції проведуть два дні на Донбасі

18:12 15 грудня Київ, Україна

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков запросив послів Польщі Бартоша Ціхоцького і Швеції Тобіаса Тіберга, відвідати Донбас.
 
Про це повідомили в посольстві Республіки Польща в Києві.

З 15-16 грудня посли Польщі та Швеції в Україні, ознайомляться з урядовою стратегією реінтеграції регіонів, охоплених конфліктом, відвідають найбільших роботодавців в Донецькій і Луганській областях, а також візьмуть участь у відкритті центру адміністративних послуг в контрольному пункті "Новотроїцьке" на лінії зіткнення.

Програма за участю віцепрем'єр-міністра Резнікова включає також зустрічі з главами Донецької ОДА Павлом Кириленком і Луганської ОДА Сергієм Гайдаєм.
"Подорож в такому складі і її програма є природними, враховуючи роль Польщі та Швеції у розвитку Східного партнерства, а також майбутнє головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі - Стокгольма в 2021 році і Варшави в 2022 році", - зазначив Ціхоцький.