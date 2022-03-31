Представники ООН у Мелітополі перестали виходити на зв'язок

Агентство ООН у справах біженців в Україні не може зв'язатися з деякими своїми співробітниками в Маріуполі. Про це повідомляє CNN.
«Декому (співробітника Агентства. – Ред.) вдалося вибратися. Деякі всередині, і ми не можемо зв'язатися з ними в цей момент. Це мої колеги», – сказав верховний комісар організації Філіппо Ґранді.
Верховний комісар ООН закликав російських загарбників до «твердих зобов’язань» з приводу того, що не буде бойових дій і дати можливість керувати гуманітарними коридорами.
Ґранді зажадав таких запевнень, оскільки без них неможливо провести евакуацію мирного населення.
«Декому (співробітника Агентства. – Ред.) вдалося вибратися. Деякі всередині, і ми не можемо зв'язатися з ними в цей момент. Це мої колеги», – сказав верховний комісар організації Філіппо Ґранді.
Верховний комісар ООН закликав російських загарбників до «твердих зобов’язань» з приводу того, що не буде бойових дій і дати можливість керувати гуманітарними коридорами.
Ґранді зажадав таких запевнень, оскільки без них неможливо провести евакуацію мирного населення.
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