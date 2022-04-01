Представники МАГАТЕ приїдуть на Чорнобильську АЕС

16:49 01 квітня Київ, Україна

Міжнародне агентство з атомної енергії готує спеціальну місію для надання допомоги на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.



"МАГАТЕ веде тісні консультації з українською владою щодо направлення першої місії агентства з надання допомоги та підтримки на Чорнобильську АЕС у найближчі кілька днів", - уточнили в агентстві.



Пізніше гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що особисто очолить ініціативу.



"Я очолю місію допомоги та підтримки Чорнобильської АЕС якнайшвидше. Це буде перша із серії подібних місій з ядерної безпеки в Україні", - написав він у Twitter.