Представники 42 країн закликали росію вивести свої війська з території ЗАЕС

15:11 15 серпня Київ, Україна

42 країни світу та Євросоюз закликали рф вивести свої війська з території Запорізької АЕС через загрозу її безпечній роботі у зв'язку з їхнім перебуванням на об'єкті.





Розміщення російського військового персоналу та озброєнь на ядерному об'єкті є неприйнятним і порушує принципи безпеки, захисту та гарантій, яких зобов'язалися дотримуватися всі члени Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

У заяві зазначається, що присутність російських військових заважає Україні дотримуватися обов'язків щодо збереження ядерної безпеки, а МАГАТЕ — виконувати свої повноваження атомного регулятора на об'єкті.



До звернення приєдналися всі країни Євросоюзу, Австралія, Великобританія, Грузія, Ісландія, Канада, Ліхтенштейн, Молдова, Нова Зеландія, Норвегія, Північна Македонія, США, Туреччина, Чорногорія, Південна Корея та Японія. Звернення опубліковане на сайті Євросоюзу.Розміщення російського військового персоналу та озброєнь на ядерному об'єкті є неприйнятним і порушує принципи безпеки, захисту та гарантій, яких зобов'язалися дотримуватися всі члени Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).У заяві зазначається, що присутність російських військових заважає Україні дотримуватися обов'язків щодо збереження ядерної безпеки, а МАГАТЕ — виконувати свої повноваження атомного регулятора на об'єкті.До звернення приєдналися всі країни Євросоюзу, Австралія, Великобританія, Грузія, Ісландія, Канада, Ліхтенштейн, Молдова, Нова Зеландія, Норвегія, Північна Македонія, США, Туреччина, Чорногорія, Південна Корея та Японія.

"Ми закликаємо росію негайно вивести свої збройні сили та весь інший неуповноважений персонал із Запорізької АЕС, її найближчих околиць та зі всієї України", - йдеться у зверненні.

Російська армія захопила Запорізьку АЕС на початку березня, проте її, як і раніше, обслуговують українські інженери. В останні тижні територія станції кілька разів зазнавала обстрілів.