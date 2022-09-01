Представники 42 країн закликали росію вивести свої війська з території ЗАЕС

42 країни світу та Євросоюз закликали рф вивести свої війська з території Запорізької АЕС через загрозу її безпечній роботі у зв'язку з їхнім перебуванням на об'єкті.
Звернення опубліковане на сайті Євросоюзу.
Розміщення російського військового персоналу та озброєнь на ядерному об'єкті є неприйнятним і порушує принципи безпеки, захисту та гарантій, яких зобов'язалися дотримуватися всі члени Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
У заяві зазначається, що присутність російських військових заважає Україні дотримуватися обов'язків щодо збереження ядерної безпеки, а МАГАТЕ — виконувати свої повноваження атомного регулятора на об'єкті.
До звернення приєдналися всі країни Євросоюзу, Австралія, Великобританія, Грузія, Ісландія, Канада, Ліхтенштейн, Молдова, Нова Зеландія, Норвегія, Північна Македонія, США, Туреччина, Чорногорія, Південна Корея та Японія.
Розміщення російського військового персоналу та озброєнь на ядерному об'єкті є неприйнятним і порушує принципи безпеки, захисту та гарантій, яких зобов'язалися дотримуватися всі члени Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
У заяві зазначається, що присутність російських військових заважає Україні дотримуватися обов'язків щодо збереження ядерної безпеки, а МАГАТЕ — виконувати свої повноваження атомного регулятора на об'єкті.
До звернення приєдналися всі країни Євросоюзу, Австралія, Великобританія, Грузія, Ісландія, Канада, Ліхтенштейн, Молдова, Нова Зеландія, Норвегія, Північна Македонія, США, Туреччина, Чорногорія, Південна Корея та Японія.
Російська армія захопила Запорізьку АЕС на початку березня, проте її, як і раніше, обслуговують українські інженери. В останні тижні територія станції кілька разів зазнавала обстрілів.
Наразі об'єкт працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки через зупинення одного з енергоблоків, пошкодження азотно-кисневої станції та допоміжного корпусу.
10 серпня стало відомо про плани генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі особисто відвідати атомну електростанцію в Енергодарі. За його словами, лише під час такого візиту міжнародні інспектори зможуть дати точну оцінку її стану та допомогти «зменшити небезпеку можливої ядерної катастрофи».
Москва заявляє, що військові розміщені на станції лише для її охорони в умовах війни. При цьому росія дозволила МАГАТЕ проінспектувати об'єкт, але тільки якщо Україна «гарантує безпеку членів місії». Київ каже, що росія має вивести війська та техніку з АЕС, а також розмінувати об'єкт та підходи до нього, щоб візит відбувся.
ООН закликала росію та Україну організувати навколо станції демілітаризовану зону. З аналогічним закликом виступала Україна, її підтримали кілька країн, включаючи США. Москва цю пропозицію відкинула.
Росія використовує Запорізьку АЕС як щит, обстрілюючи звідти підконтрольні Україні Нікополь і Марганець, оскільки розуміє: ЗСУ удару у відповідь не завдадуть. Глава «Енергоатому» Петро Котін також заявляв, що росіяни планують відключити електростанцію від електропостачання України та адаптувати її до потреб Криму.
В американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначали, що за допомогою нагнітання обстановки навколо такого важливого об'єкту москва намагається зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи. Таким чином у кремлі хочуть зірвати плани союзників України щодо надання їй військової підтримки для контрнаступу.
Запорізька АЕС – найбільша в Європі. Вона забезпечує енергією майже 10 млн споживачів. На станції 6 енергоблоків, її потужність складає 6040 МВт.
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