Представник України в Гаазі: Росія посилається на Конвенцію про геноцид, щоб знищувати

16:39 19 вересня Київ, Україна





Цю інформацію повідомляє агентство Reuters. У вищому суді в Гаазі представник України Антон Кориневич заявив, що росія намагалася виправдати своє вторгнення в Україну хибними твердженнями про неіснуючий "геноцид російськомовного населення"..Цю інформацію повідомляє агентство Reuters.

"Міжнародне співтовариство ухвалило Конвенцію про геноцид для захисту; росія посилається на Конвенцію про геноцид, щоб знищувати", - зазначив Кориневич.

Він закликав Міжнародний суд визнати, що має юрисдикцію для повного розгляду справи і, зрештою, зобов'язати росію виплатити репарації за вторгнення, здійснене під хибним приводом.

"Чи може держава використати хибні звинувачення в геноциді як привід для руйнування міст, бомбардувань цивільного населення та депортації дітей з їхніх будинків? Чи може цей суд зупинити таке цинічне порушення Конвенції про геноцид? Відповідь на ці питання має бути негативною", - наголосив Кориневич.

Представники України виступатимуть у суді 19 та 26 вересня, а російська сторона представить свої аргументи 18 та 25 вересня.