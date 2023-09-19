Представник України в Гаазі: Росія посилається на Конвенцію про геноцид, щоб знищувати

У вищому суді в Гаазі представник України Антон Кориневич заявив, що росія намагалася виправдати своє вторгнення в Україну хибними твердженнями про неіснуючий "геноцид російськомовного населення"..
Цю інформацію повідомляє агентство Reuters.
Цю інформацію повідомляє агентство Reuters.
Він закликав Міжнародний суд визнати, що має юрисдикцію для повного розгляду справи і, зрештою, зобов'язати росію виплатити репарації за вторгнення, здійснене під хибним приводом.
Представники України виступатимуть у суді 19 та 26 вересня, а російська сторона представить свої аргументи 18 та 25 вересня.
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