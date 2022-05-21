Представник української делегації в ТКГ озвучив вимоги бойовиків

07:27 17 грудня Київ, Україна

Проросійські бойовики на Донбасі продовжують блокувати обмін полоненими і висувають нездійсненні вимоги.

Про це розповів представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш



За словами Гармаша, проросійські бойовики вимагають процесуального очищення 9 осіб, яких українська сторона звільнила в рамках минулого обміну.

«Очистити їх без їхнього бажання або присутності ми юридично не можемо, а їхнє бажання та місцеперебування невідомі не тільки нам, а й їхнім адвокатам. Та сторона це знає, але використовує як привід, щоб заблокувати обмін», - пояснив він.

Крім того, як розповів Гармаш, окупанти продовжують блокувати доступ представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста і родичів полонених. За чотири місяці представники МКЧХ змогли відвідати чотирьох полонених.