Представник української делегації в ТКГ озвучив вимоги бойовиків

07:27 17 грудня Київ, Україна

Проросійські бойовики на Донбасі продовжують блокувати обмін полоненими і висувають нездійсненні вимоги.
 
Про це розповів представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

За словами Гармаша, проросійські бойовики вимагають процесуального очищення 9 осіб, яких українська сторона звільнила в рамках минулого обміну.
«Очистити їх без їхнього бажання або присутності ми юридично не можемо, а їхнє бажання та місцеперебування невідомі не тільки нам, а й їхнім адвокатам. Та сторона це знає, але використовує як привід, щоб заблокувати обмін», - пояснив він.
Крім того, як розповів Гармаш, окупанти продовжують блокувати доступ представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста і родичів полонених. За чотири місяці представники МКЧХ змогли відвідати чотирьох полонених.
«Через нібито карантинні обмеження не можуть їх відвідувати ні родичі, ні будь-хто інший. У той самий час, на нашій території їхніх людей відвідують в місцях позбавлення волі і МКЧХ, і навіть родичі», - додав Гармаш.