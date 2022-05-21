Представник української делегації в ТКГ озвучив вимоги бойовиків

Проросійські бойовики на Донбасі продовжують блокувати обмін полоненими і висувають нездійсненні вимоги.
Про це розповів представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.
За словами Гармаша, проросійські бойовики вимагають процесуального очищення 9 осіб, яких українська сторона звільнила в рамках минулого обміну.
Крім того, як розповів Гармаш, окупанти продовжують блокувати доступ представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста і родичів полонених. За чотири місяці представники МКЧХ змогли відвідати чотирьох полонених.
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