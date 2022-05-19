Представник "Талібану" заявив про закінчення війни в Афганістані

Ми просимо всі країни і організації сісти з нами (за стіл переговорів - ред.) для вирішення будь-яких питань", - заявив Мохаммад Наїм.

Прессекретар сказав в інтерв'ю телеканалу "Al Jazeera", що "Талібан" не хоче жити в ізоляції, і тип правління і форма режиму скоро стануть зрозумілими. Угруповання поважає права і свободу слова жінок і меншин в рамках закону шаріату, додав Наїм. Крім того, він зазначив, що "Талібан" хоче мати мирні відносини і прагне розвивати кілька видів спілкування, які він уже відкрив з іноземними державами. Наїм запевнив, що "Талібан" готовий забезпечити "безпеку іноземних громадян і співробітників дипломатичних місій, які знаходяться в країні". Коментуючи втечу президента Гани, Наїм сказав, що вона була несподіваною, і "навіть близькі люди цього не очікували". "Ми готові вести діалог з усіма афганськими діячами і гарантуємо їм необхідний захист", - зазначив Наїм. За його словами, "Талібан" бачить плоди своїх зусиль і жертви протягом 20 років, і в обмін на невтручання Афганістан візьме політику невтручання в справи інших.

Ми не дозволимо нікому використовувати наші землі для націлювання на когось, і ми не хочемо завдавати шкоди іншим.