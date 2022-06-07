Представник рф при ООН залишив зал, коли почув звинувачення на адресу росії

15:19 07 червня Київ, Україна





Про це він повідомив у Твіттері.



Заяву Мішель зробив під час Президент Європейської ради Шарль Мішель звинуватив росію у створенні глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням в Україну.Про це він повідомив у Твіттері.Заяву Мішель зробив під час засідання Ради безпеки ООН 6 червня. Президент Європейської ради підкреслив, що "кремль використовує запаси продовольства як невидиму ракету проти країн, що розвиваються".

«Це підвищує ціни на продукти харчування, штовхає людей до бідності та дестабілізує цілі регіони. За цю продовольчу кризу відповідальність несе лише росія. Незважаючи на свою кампанію брехні. Саме російські танки, бомби та міни заважають Україні саджати та збирати врожай. Кремль також цілить у зерносклади та краде зерно з окупованих ним територій, перекладаючи вину на інших. Це боягузливо”, – заявив Мішель.

Президент Європейської ради під час виступу сказав, що на власні очі бачив тонни зерна, що застрягли у порту Одеси. Під час відвідування міста Мішель був змушений ховатись у сховище, адже російські військові били по регіону.



У відповідь на ці слова постійний представник росії при ООН Василь Небензя залишив зал засідань. Мішель, реагуючи на це, сказав: Ви можете вийти з кімнати, можливо, простіше не слухати правду, шановний посол.

Перед цим у своєму виступі Небензя заявив, що дотримання міжнародного гуманітарного права для російських військових в Україні є "безумовним пріоритетом" і вкотре звинуватив Київ та Захід у "провокації" у Бучі.

За інформацією російського "Інтерфаксу", пізніше Небензя в кулуарах сказав журналістам, що нібито не міг залишатися і звинуватив Шарля Мішеля у "брехні".



Нагадаємо, що ООН попереджала – закриття портів у Чорному морі може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, яка призведе до голоду, масової міграції та політичної нестабільності у світі.



При вторгненні в Україну росія знищує зерносховища та викрадає продовольство з тимчасово окупованих територій.



В Офісі Президента Зеленського раніше наполягали, що продовольчу кризу у світі вирішить лише передача Україні систем залпового вогню для деблокації Чорного моря.