Представник РФ Мединський заявив, що проект мирного договору не готовий

12:05 03 квітня Київ, Україна

Продовжується переговорний процес між Україною та РФ про мирне врегулювання відносин та припинення військових дій. На думку члена російської делегації на переговорах Володимира Мединського, проект мирного договору Росії та України ще не готовий. Про це він заявив у коментарі Інтерфаксу.

"Щодо готовності драфта договору для зустрічі у верхах - на превеликий жаль оптимізму Арахамії не поділяю. Нам потрібно зробити ще більшу роботу. І я бачу, що дипломатичні та військові служби України, як на мене, сильно відстають у реалізації навіть тих домовленостей, які вже досягнуті на політичному рівні", - заявив російський переговорник.

При цьому Мединський зазначив, що Україна "реалістичніше підходить до низки питань". За його словами, попередньо узгодженими позиціями залишаються:

нейтральний позаблоковий без'ядерний статус;

відмова від розміщення іноземних військових баз, військ, наступальних озброєнь, розробки та виробництва зброї масової поразки;

проведення навчань за участю іноземних військ з дозволу держав-гарантів;

створення системи міжнародних гарантій безпеки.

Раніше глава української делегації на переговорах із РФ щодо досягнення миру Давид Арахамія повідомив, що Україна, підписуючи договір про гарантії безпеки, очікує, що його учасниками стануть найбільші держави-члени НАТО.