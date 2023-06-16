Представник Папи Римського вирушить до України для миротворчої місії

12:06 05 червня Київ, Україна

Кардинал Маттео Дзуппі, архієпископ Болоньї та президент Конференції італійських єпископів, вирушить до Києва як посланець Папи Римського Франциска для здійснення миротворчої місії в Україні.



Про це офіційно повідомила прес-служба Святого Престолу у понеділок.



Відповідно до попередніх заяв Святого Престолу, кардинал Маттео Марія Дзуппі відвідає Київ 5-6 червня 2023 року в якості представника Святішого Отця Франциска.



Головною метою цієї ініціативи є уважне вислуховування української влади щодо можливих шляхів досягнення справедливого світу та підтримка гуманних жестів, які сприяють зниженню напруженості у регіоні.



Візит кардинала Дзуппі відображає прагнення Святого Престолу до знаходження мирного рішення та примирення в Україні..



Він підкреслює важливість дипломатичних зусиль та бажання Папи Римського допомогти у досягненні справедливого та довгострокового закінчення війни.



Під час візиту кардинал Маттео Дзуппі активно взаємодіятиме з українською владою, прагнучи прогресувати у досягненні миру та стабільності.