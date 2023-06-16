Представник Папи Римського вирушить до України для миротворчої місії

Кардинал Маттео Дзуппі, архієпископ Болоньї та президент Конференції італійських єпископів, вирушить до Києва як посланець Папи Римського Франциска для здійснення миротворчої місії в Україні.
Про це офіційно повідомила прес-служба Святого Престолу у понеділок.
Відповідно до попередніх заяв Святого Престолу, кардинал Маттео Марія Дзуппі відвідає Київ 5-6 червня 2023 року в якості представника Святішого Отця Франциска.
Головною метою цієї ініціативи є уважне вислуховування української влади щодо можливих шляхів досягнення справедливого світу та підтримка гуманних жестів, які сприяють зниженню напруженості у регіоні.
Візит кардинала Дзуппі відображає прагнення Святого Престолу до знаходження мирного рішення та примирення в Україні..
Він підкреслює важливість дипломатичних зусиль та бажання Папи Римського допомогти у досягненні справедливого та довгострокового закінчення війни.
Під час візиту кардинал Маттео Дзуппі активно взаємодіятиме з українською владою, прагнучи прогресувати у досягненні миру та стабільності.
Про це офіційно повідомила прес-служба Святого Престолу у понеділок.
Відповідно до попередніх заяв Святого Престолу, кардинал Маттео Марія Дзуппі відвідає Київ 5-6 червня 2023 року в якості представника Святішого Отця Франциска.
Головною метою цієї ініціативи є уважне вислуховування української влади щодо можливих шляхів досягнення справедливого світу та підтримка гуманних жестів, які сприяють зниженню напруженості у регіоні.
Візит кардинала Дзуппі відображає прагнення Святого Престолу до знаходження мирного рішення та примирення в Україні..
Він підкреслює важливість дипломатичних зусиль та бажання Папи Римського допомогти у досягненні справедливого та довгострокового закінчення війни.
Під час візиту кардинал Маттео Дзуппі активно взаємодіятиме з українською владою, прагнучи прогресувати у досягненні миру та стабільності.
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