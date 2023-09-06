Представник ГУР: у росії все ще шукають наступника путіна
16:16 21 серпня Київ, Україна
У росії досі не визначились із наступником президента володимира путіна. На цьому наголосив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
"Немає наступника. В умовах диктатури заздалегідь визначати наступника надзвичайно ризиковано для людей, які приймають рішення. Але, безумовно, внутрішні процеси продовжуються", - сказав він в інтерв'ю.
Юсов зазначив, що в росії вже кілька років йдуть закулісні ігри між різними угрупованнями, які претендують на владу після путіна. Однак поки що жодна з них не змогла консолідувати навколо себе достатні сили.
"Всередині кремлівської еліти йде фактично кастинг на роль наступника путіна. Але це відбувається зовсім не демократичним та відкритим способом", - сказав Юсов.
Він також додав, що режим путіна вже приречений.
"У політичному сенсі путіну залишилося точно недовго. Якщо говорити про його існування фізично, то, в принципі, це мало кого цікавить. Стратегічно, його режим приречений, як і сучасна форма існування росії», - наголосив Юсов.
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