Представник ГУР: у росії все ще шукають наступника путіна

16:16 21 серпня Київ, Україна

У росії досі не визначились із наступником президента володимира путіна. На цьому наголосив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Немає наступника. В умовах диктатури заздалегідь визначати наступника надзвичайно ризиковано для людей, які приймають рішення. Але, безумовно, внутрішні процеси продовжуються", - сказав він в інтерв'ю.

Юсов зазначив, що в росії вже кілька років йдуть закулісні ігри між різними угрупованнями, які претендують на владу після путіна. Однак поки що жодна з них не змогла консолідувати навколо себе достатні сили.

"Всередині кремлівської еліти йде фактично кастинг на роль наступника путіна. Але це відбувається зовсім не демократичним та відкритим способом", - сказав Юсов.

Він також додав, що режим путіна вже приречений.