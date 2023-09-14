Представник ГУР спростував дані про збільшення кількості ракет у росії

08:25 14 вересня Київ, Україна

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у ефірі телемарафону спростував інформацію, поширену західними ЗМІ, про ймовірне збільшення кількості ракет у росії.

Юсов підкреслив, що росія далека від можливості досягти довоєнного рівня за запасами ракет.

Ця заява суперечить даним, опублікованим у The New York Times, де стверджувалось, що виробництво ракет, танків та іншого озброєння у росії перевищило довоєнний рівень, незважаючи на санкційні обмеження, накладені з боку Заходу.