Представник ГУР оцінив виробництво ракетного озброєння у росії

Значний запас ракетного озброєння у росії було вичерпано, проте країна зуміла відновити свої виробничі потужності, що явно підтверджують уламки збитих ракет.
Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скибицький доповів про цю ситуацію. Він наголосив, що російська сторона регулярно доставляє "Калібри" до окупованого Криму не менше двох разів на місяць.
Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скибицький доповів про цю ситуацію. Він наголосив, що російська сторона регулярно доставляє "Калібри" до окупованого Криму не менше двох разів на місяць.
Скибицький уточнив, що уламки збитих російських ракет в Україні свідчать про те, що ця зброя була зроблена в першому кварталі 2023 року і тільки недавно надійшла на озброєння.
Розвідувальні служби вважають, що росія продовжуватиме використовувати ракети як засіб терору проти України, доки у неї вистачає ресурсів, тому українській владі важливо продовжувати зміцнювати систему протиповітряної оборони (ППО).
Розвідувальні служби вважають, що росія продовжуватиме використовувати ракети як засіб терору проти України, доки у неї вистачає ресурсів, тому українській владі важливо продовжувати зміцнювати систему протиповітряної оборони (ППО).
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