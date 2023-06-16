Представник ГУР оцінив виробництво ракетного озброєння у росії

14:53 19 травня Київ, Україна

Значний запас ракетного озброєння у росії було вичерпано, проте країна зуміла відновити свої виробничі потужності, що явно підтверджують уламки збитих ракет.



Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скибицький доповів про цю ситуацію. Він наголосив, що російська сторона регулярно доставляє "Калібри" до окупованого Криму не менше двох разів на місяць.

"В цей час росія здатна виробляти приблизно 25 ракет "Калібр" і 35 ракет Х-101 на місяць, а також дві ракети "Кинджал" і п'ять балістичних ракет 9М723 для комплексу "Іскандер-М". Таким чином, російській стороні вдається доставляти комплектувальні для виробництва ракетного озброєння, незважаючи на міжнародні санкції", - наголосив представник ГУР

Скибицький уточнив, що уламки збитих російських ракет в Україні свідчать про те, що ця зброя була зроблена в першому кварталі 2023 року і тільки недавно надійшла на озброєння.



Розвідувальні служби вважають, що росія продовжуватиме використовувати ракети як засіб терору проти України, доки у неї вистачає ресурсів, тому українській владі важливо продовжувати зміцнювати систему протиповітряної оборони (ППО).