Представник Німеччини: Україна може завдавати ударів по росії з метою самооборони

17:09 31 травня Київ, Україна

Представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт підкреслив, що Україна має законне право на самооборону, включаючи можливість завдання ударів по території росії.



За інформацією, поданою DW, у відповідь на питання журналіста про атаку дронів на москву, Гебештрайт зазначив, що згідно з міжнародним правом Україна має право застосовувати силу на території росії з метою самооборони.



Проте представник уряду ФРН також наголосив, що офіційна позиція Берліна полягає у протидії використанню німецької зброї для таких атак.