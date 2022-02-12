Представник Євросоюзу Жозеп Боррель прибув в Україну

Жозеп Боррель, віцепрезидент Єврокомісії та представник ЄС із закордонних справ і політики, в Києві з робочим візитом.
Візит розпочався із зустрічі з представниками громадянського суспільства.
Про це глава дипломатії ЄС повідомив на своїй сторінці в Twitter у вівторок, 22 вересня.
Він також додав, що сильні, незалежні та ефективні антикорупційні інститути та судові реформи мають вирішальне значення для того, щоб задовольнити побажання українського народу.
Відзначимо, що це перший візит Борреля в Україну на цій посаді.
Які плани у чиновника?
- зустріч з главою МЗС Дмитром Кулебою, під час якої вони мають намір обговорити питання співпраці Євросоюзу та України, в тому числі підготовку 22-го саміту "Україна-ЄС", який відбудеться 1 жовтня в Брюсселі;
- зустріч з президентом України Володимиром Зеленським;
- зустріч з міністром оборони Дмитром Тараном;
- відвідування Дорадчої місії Європейського Союзу в Україні (EUAM).
Боррель повинен був відвідати Україну ще 15 березня, але через карантинні обмеження поїздку довелося перенести.
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