Представник Євросоюзу Жозеп Боррель прибув в Україну

14:12 22 вересень Київ, Україна

Жозеп Боррель , віцепрезидент Єврокомісії та представник ЄС із закордонних справ і політики, в Києві з робочим візитом.

Візит розпочався із зустрічі з представниками громадянського суспільства.

Про це глава дипломатії ЄС повідомив на своїй сторінці в Twitter у вівторок, 22 вересня.

"Мій візит в Україну розпочався сьогодні із зустрічі з представниками громадянського суспільства та парламенту", - написав Боррель.

Він також додав, що сильні, незалежні та ефективні антикорупційні інститути та судові реформи мають вирішальне значення для того, щоб задовольнити побажання українського народу.



Відзначимо, що це перший візит Борреля в Україну на цій посаді.



Які плани у чиновника?

зустріч з главою МЗС Дмитром Кулебою, під час якої вони мають намір обговорити питання співпраці Євросоюзу та України, в тому числі підготовку 22-го саміту "Україна-ЄС", який відбудеться 1 жовтня в Брюсселі;

зустріч з президентом України Володимиром Зеленським;

зустріч з міністром оборони Дмитром Тараном;

відвідування Дорадчої місії Європейського Союзу в Україні (EUAM).

Боррель повинен був відвідати Україну ще 15 березня, але через карантинні обмеження поїздку довелося перенести.