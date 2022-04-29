Представник ЄС відреагував на обстріл Києва під час приїзду Генсека ООН та прем'єр-міністра Болгарії

09:37 29 квітня Київ, Україна

Жозеп Боррель заявив, що вчорашній обстріл російськими ракетами Києва під час візитів Генсека ООН Антоніу Гутерріша та прем'єр-міністра Болгарії Кирила Пєткова є кричущою зневагою міжнародним правом.

Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що вчорашній обстріл російськими ракетами Києва під час візитів Генсека ООН Антоніу Гутерріша та прем'єр-міністра Болгарії Кирила Пєткова є кричущою зневагою міжнародним правом.

"Шокований та вражений ракетними ударами росії по Києву та іншим містам України. росія знову демонструє свою зухвалу зневагу міжнародним правом, обстрілявши місто в присутності Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та прем'єр-міністра Болгарії Кирила Пєткова", - заявив голова дипломатії ЄС.

Російські окупанти напередодні влучили у нижні поверхи житлового будинку у Шевченківському районі Києва. Ракетний удар стався у той час, коли Україну відвідував Генсек ООН.