Голова парламенту Грузії відвідає Україну

Голова грузинського парлaмента Каха Кучава відвідає Україну з офіційним візитом, в ході якого візьме участь у заходах з нагоди 80-ї річниці трагедії в Бaбиному Яру.
Про це повідомляє Ехо Кавказу.
Повідомляється, що в церемонії також візьмуть участь президенти Ізраїлю та Німеччини, голови парламентів Австрії, Чехії, Швеції, Словаччини та Польщі.
Відзначається, що візит спікера грузинського парламенту проходить на тлі арешту в Грузії глави виконкому Національної ради реформ України, експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі.
Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв посприяти звільненню заарештованого в Грузії експрезидента Михайла Саакашвілі.
Відзначається, що візит спікера грузинського парламенту проходить на тлі арешту в Грузії глави виконкому Національної ради реформ України, експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі.
Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв посприяти звільненню заарештованого в Грузії експрезидента Михайла Саакашвілі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі