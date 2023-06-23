Голова парламенту Грузії відвідає Україну

18:57 05 жовтня Київ, Україна

Голова грузинського парлaмента Каха Кучава відвідає Україну з офіційним візитом, в ході якого візьме участь у заходах з нагоди 80-ї річниці трагедії в Бaбиному Яру.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

"У рамках візиту Кучава візьме участь в церемонії, присвяченій 80-й річниці трагедії в Бабиному Яру - масової розправи нацистів з єврейським населенням Києва", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в церемонії також візьмуть участь президенти Ізраїлю та Німеччини, голови парламентів Австрії, Чехії, Швеції, Словаччини та Польщі.



Відзначається, що візит спікера грузинського парламенту проходить на тлі арешту в Грузії глави виконкому Національної ради реформ України, експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі.



Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв посприяти звільненню заарештованого в Грузії експрезидента Михайла Саакашвілі.