Голова парламенту Грузії відвідає Україну

18:57 05 жовтня Київ, Україна

Голова грузинського парлaмента Каха Кучава відвідає Україну з офіційним візитом, в ході якого візьме участь у заходах з нагоди 80-ї річниці трагедії в Бaбиному Яру.
 
Про це повідомляє Ехо Кавказу.
"У рамках візиту Кучава візьме участь в церемонії, присвяченій 80-й річниці трагедії в Бабиному Яру - масової розправи нацистів з єврейським населенням Києва", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в церемонії також візьмуть участь президенти Ізраїлю та Німеччини, голови парламентів Австрії, Чехії, Швеції, Словаччини та Польщі.

Відзначається, що візит спікера грузинського парламенту проходить на тлі арешту в Грузії глави виконкому Національної ради реформ України, експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв посприяти звільненню заарештованого в Грузії експрезидента Михайла Саакашвілі.
"Саакашвілі є громадянином України. Всі інститути: Міністерство закордонних справ і наше посольство в Грузії, на рівні посла Грузії, який працює в Україні, і на рівні кабінетів міністрів, і на рівні прем'єрів - ми всі будемо цим займатися", - заявив він.