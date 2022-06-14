Підприємців Запорізької області змусять платити "податки" окупантам

08:12 14 червня Київ, Україна

Колаборанти і російські окупанти зобов'язали підприємців із Запорізької області платити "податки" підконтрольній Росії "військово-цивільній адміністрації (ВДА)".



Про це розповів російським пропагандистським ЗМІ так званий "глава ВДА Запорізької області", колаборант Євген Балицький. За його словами, запроваджена з 1 червня "податкова система" буде "спрощеною".

Раніше ставленик росіян Балицкі заявляв, що бізнес не має сплачувати податки Києву. На території регіону вже працює "податкова інспекція", до складу якої входять три спеціалісти з Москви.

"Вже створено податковий кодекс. Але на перший місяць, тобто на червень ми зробили нульову ставку податку. З 1 липня ми матимемо 5% податок з виручки та 10% – для тих, хто займається будь-яким підакцизним товаром – алкоголь, сигарети. Це спрощена система", – сказав колаборант.

Власні податкові правила окупанти вирішили запровадити не чекаючи "референдуму" про входження Запорізької області до складу Росії, який вони мріють провести вже у 2022 році.

Як заявляв місцевий зрадник Володимир Рогов, якого загарбники призначили представником "головної ради військово-цивільної адміністрації", підготовка такого "референдуму" вже розпочалася.