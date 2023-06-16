Надання Україні ATACMS все ще розглядається - Байден

10:35 30 травня Київ, Україна

Адміністрація Сполучених Штатів все ще активно обговорює можливість надання Україні далекобійних балістичних ракет ATACMS

Про це сказав президент США Джо Байден, спілкуючись із журналістами.

Зокрема, Байден коментував нові повітряні атаки росії на Київ та зазначив, що вони "не є несподіванкою".

"Саме тому ми маємо продовжувати надавати Україні все необхідне", – сказав президент США.

На уточнююче питання про можливу передачу Україні ракет ATACMS Байден відповів, що ця тема "досі актуальна", маючи на увазі, що продовжує розглядатися питання.