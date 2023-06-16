Надання Україні ATACMS все ще розглядається - Байден

Адміністрація Сполучених Штатів все ще активно обговорює можливість надання Україні далекобійних балістичних ракет ATACMS.
Про це сказав президент США Джо Байден, спілкуючись із журналістами.
Зокрема, Байден коментував нові повітряні атаки росії на Київ та зазначив, що вони "не є несподіванкою".
На уточнююче питання про можливу передачу Україні ракет ATACMS Байден відповів, що ця тема "досі актуальна", маючи на увазі, що продовжує розглядатися питання.
HAPPENING NOW!- Alex Raufoglu (@ralakbar) May 29, 2023
I just asked @POTUS about Російський зростаючий напад на Kyiv.
«Це не несподівано», — сказав Байден.
“Якщо ви хотіли б довідатися, що Україна є всі необхідні” #StandWithUkraine pic.twitter.com/pvryltpYRt
Нагадаємо, минулого тижня представники двох партій Конгресу США закликали Джо Байдена передати Україні ракети ATACMS.
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