Пропозиція путіна про "перемир'я" є інформаційною операцією росії - ISW

09:33 06 січня Київ, Україна





Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни



Як нагадують аналітики, путін доручив міністру оборони росії сергію шойгу ініціювати припинення вогню з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня по "усій лінії зіткнення сторін в Україні", закликавши Україну зробити аналогічний крок, щоб дозволити "великій кількості громадян, які сповідують православ'я, відвідати богослужіння на Різдво. Заява президента росії володимира путіна про 36-годинне припинення вогню військами рф на Різдво 6-7 січня, ймовірно, є інформаційною операцією, спрямованою на завдання шкоди репутації України, проте викликала хвилю невдоволення серед російських військових кореспондентів.Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) Як нагадують аналітики, путін доручив міністру оборони росії сергію шойгу ініціювати припинення вогню з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня по "усій лінії зіткнення сторін в Україні", закликавши Україну зробити аналогічний крок, щоб дозволити "великій кількості громадян, які сповідують православ'я, відвідати богослужіння на Різдво.



"Заява путіна була відповіддю на заклик патріарха московського кирила про тимчасове припинення вогню у зв'язку зі святкуванням Святвечора та Різдва Христового. Українські та західні офіційні особи, включаючи президента США Джо Байдена, одразу відзначили лицемірство оголошення про припинення вогню і наголосили, що удари по українській військовій та цивільній інфраструктурі 25 грудня продовжувалися, коли багато православних українців святкують Різдво та Новий рік", — йдеться у повідомленні.



ISW вважає, що путін міг домагатися 36-годинної паузи для російських військ, щоб дати їм можливість відпочити, відновити сили та переорієнтуватися для відновлення наступальних операцій на критичних ділянках фронту.



"Така пауза непомірно піде на користь російським військам і позбавлятиме ініціативу України. Путін не може розумно очікувати, що Україна виконає умови цього раптово оголошеного припинення вогню, і, можливо, закликав до припинення вогню, щоб представити Україну непоступливою і не бажаючою робити необхідні кроки для переговорів", - пишуть аналітики.



Як вважає ISW, це навмисна інформаційна тактика, яку раніше використовувала росія. При цьому офіційний представник кремля дмитро пєсков, зокрема, заявив 14 грудня, що росія не має планів припинення вогню на православне Різдво, тому несподівана заява путіна від 5 січня викликала здивування.



При цьому те, що путін пропонує припинення вогню на релігійному ґрунті, додатково посилює ще одну подвійну російську інформаційну операцію, яка зображує російського президента як справжнього захисника християнської віри.



"Ця інформаційна операція може підтримати безпідставну заяву кремля про те, що Україна переслідує православних християн і російськомовних, яку путін неодноразово висував як виправдання свого незаконного вторгнення в Україну в лютому 2022 року", - наголошується у публікації.



Аналітики зазначають, що російські військові блогери відреагували на оголошення про припинення вогню "завзятим невдоволенням".



"Кілька відомих блогерів наголошували, що російські солдати взагалі не хочуть припинення вогню, і відзначали, що це марні, поразкові хитрощі, які, насамперед, навряд чи увінчаються успіхом", - зазначають в ISW.



Зокрема, один із так званих військових кореспондентів, раніше пов'язаний з російськими підрозділами в Бахмуті і присутній на церемонії анексії українських територій у кремлі у вересні, "використовував відкрито геноцидну, нелюдську риторику" у відповідь на заяви про припинення вогню, зазначивши, не російські солдати не бажають компромісу.



"Вони хочуть вбити кожну людину в уніформі ворожої армії незалежно від статі та обставин, які змусили недолюда носити цю уніформу", - наводять аналітики слова росіянина.



В Інституті зазначають, що такі заяви від військових кореспондентів, які зазвичай досить солідарні з лінією путіна з приводу війни, заслуговують на увагу і підривають здатність путіна представити росію як бік, готовий вести переговори.



"Зв'язок путіна з цією спільнотою блогерів, особливо з тими, хто часто відкрито закликає до геноциду, продовжує демонструвати той факт, що путін не наважився піти на компроміс щодо своїх цілей в Україні", - зазначається у повідомленні.