Правоохоронці розкрили подробиці затримання заступника голови Мінрегіону

12:01 22 січня Київ, Україна

Правоохоронці розкрили подробиці затримання заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозінського через хабар у розмірі 400 тисяч доларів. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро у неділю, 22 січня.

Детективи зазначили, що влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 млрд гривень на відновлення об'єктів критичної інфраструктури та забезпечення населення взимку світлом, теплом та водопостачанням. Слідство встановило, що низка посадових осіб привласнила частину державних коштів.

Чиновники уклали договори з підприємцями за завищеними цінами. Бізнес у свою чергу має передати посадовим особам за "перемогу" у тендерах 280 млн гривень, які становили різницю між реальною та закупівельною вартістю послуг.

Під час проведення обшуків в офісі підприємців виявили та вилучили 920 тисяч гривень та 38,7 тисячі доларів.

Правоохоронці встановили, що до афери був причетний заступник міністра розвитку громад. Викрили його завдяки оперативному проникненню детективів до складу угруповання.

Проти заступника міністра порушили кримінальну справу за ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України. Слідчі дії продовжуються, встановлюються всі особи, причетні до афери.

Напередодні у Мінрегіоні підтвердили затримання Лозінського. Відомство повідомило також про факт розкрадання заступником міністра бюджетних грошей та пообіцяло звільнити його.