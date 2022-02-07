Уряду доручено організувати евакуацію українців з Сектора Гази

17:16 18 травень Київ, Україна

Понад 100 громадян України звернулися до МЗС з проханням про евакуацію з Сектора Гази, Володимир Зеленський доручив уряду організувати повернення українців на батьківщину.

Про це у вівторок, 18 травня, повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.



Як відомо, вже більше сотні українців виявили бажання бути евакуйованими з Гази.

"Наша держава вже звернулася до міжнародних організацій для надання логістичної допомоги в організації цього повернення. Перш за все, мова йде про необхідність повітряних коридорів. Так, нагадаю, що під час попередніх спалахів протистояння в цьому регіоні в 2012 і 2014 роках вже був досвід такої взаємодії - тоді наших співвітчизників вдалося евакуювати через територію Єгипту. Зараз потрібно зробити аналогічні кроки", - сказав Подоляк.

Він запевнив, що держава евакуює усіх охочих українців в будь-якій точці світу.

"Президент Володимир Зеленський доручив це організувати - уряду, прем'єру, Міністерству закордонних справ і нашим спеціальним службам, якщо потрібно їхнє сприяння", - сказали в ОП і закликали українців, які потребують допомоги, звернутися до найближчого дипломатичного представництва України.