Уряд запустить портал про злочини на Донбасі

19:15 22 грудня Київ, Україна

Відбулося підписання меморандуму про співпрацю, який передбачає створення інтернет-ресурсу про злочини на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької й Луганської областей.





Меморандум підписали Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, Офіс Генерального прокурора, Український інститут національної пам'яті, Міжнародний фонд «Відродження» та Центр дослідження середовища безпеки «Прометей».

Про це повідомляє сайт ОП 22 грудня.

В основу порталу будуть покладені результати роботи Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора, факти і свідчення, задокументовані неурядовими організаціями.

"Спочатку це будуть перші 30 історій про злочини, скоєні на тимчасово окупованій території: права людини, військові злочини, екологія, економіка і так далі. Працюватиме система зі зручним пошуком: по особах, по місцях, за часом", - розповів голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.