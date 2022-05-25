Уряд запустить портал про злочини на Донбасі

Відбулося підписання меморандуму про співпрацю, який передбачає створення інтернет-ресурсу про злочини на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької й Луганської областей.
Меморандум підписали Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, Офіс Генерального прокурора, Український інститут національної пам'яті, Міжнародний фонд «Відродження» та Центр дослідження середовища безпеки «Прометей».
Про це повідомляє сайт ОП 22 грудня.
В основу порталу будуть покладені результати роботи Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора, факти і свідчення, задокументовані неурядовими організаціями.
При цьому повідомляється, що з 2014 року правоохоронні органи України і органи прокуратури вже зафіксували і розслідують близько 20 тисяч злочинів, вчинені в ОРДЛО, в тому числі військові злочини і злочини проти людяності.
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