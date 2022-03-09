Уряд виділив 185 млн грн постраждалим від пожеж в Луганській області

08:14 14 жовтень Київ, Україна

За підсумками позачергового засідання 13 жовтня Кабінет Міністрів України затвердив рішення про виділення 185 мільйонів гривень з резервного фонду Державного бюджету для надання матеріальної допомоги постраждалим від пожеж в Луганській області.



Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що сім'ям загиблих буде виплачена сума в розмірі 200 тисяч гривень, з яких очікується по 50 тисяч гривень на кожного постраждалого, який отримав важкі травми, 30 тисяч гривень - на травми середнього ступеня тяжкості і 20 тисяч гривень на легкі травми.

«Ті люди, чиє житло було зруйноване, отримають по 300 тисяч гривень на сім'ю, і 50 тисяч гривень на сім'ю будуть виділені на частковий ремонт», - сказав прем'єр, додавши, що ОДА надасть додаткову допомогу постраждалим від пожеж.

Денис Шмигаль наголосив, що під час робочої поїздки до Луганської області 2 жовтня відповідальним державним органам було доручено в найкоротші терміни оцінити збиток від надзвичайної ситуації, щоб люди могли якомога швидше отримати допомогу для відновлення або купівлі житла.



«Тільки 10 жовтня співробітники ДСНС, які прибули в Луганську область з різних регіонів, завершили роботу. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім службам, залученим до ліквідації цієї надзвичайної ситуації, за їхні колосальні зусилля», - сказав глава уряду.



Крім того, уряд прийняв рішення про перерахування коштів з резервного фонду Державного бюджету Державній службі з надзвичайних ситуацій. За словами прем'єр-міністра, це рішення дозволить відновити ресурси ДСНС, втрачені під час гасіння пожежі в Луганській області.