Уряд вніс зміни в проєкти і програми регіонального розвитку

В низку інвестиційних проєктів і програм, які фінансуються Державним фондом регіонального розвитку, були внесені деякі зміни.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан.
За його словами, документом пропонується за пропозиціями 8 обласних (Житомирської, Івано-Франківської, Львівської, Полтавської, Херсонської, Хмельницької, Тернопільської та Черкаської) і Київської міської держадміністрацій і результатами засідання Комісії Мінрегіону внести зміни до переліку інвестиційних проєктів і програм регіонального розвитку, що фінансуються в 2020 році коштом ДФРР.
Зміни пропонуються в частині:
Зміни пропонуються в частині:
- розподілу за інвестиційними програмами і проєктами регіонального розвитку 2,3 млн гривень нерозподіленого станом на 12 листопада 2020 року залишку обсягу коштів ДФРР по Львівській та Черкаській областях;
- виключення одного проєкту Житомирської області, доповнення двома новими проєктами (у Львівській та Черкаській областях);
- перерозподілу обсягу коштів ДФРР між раніше затвердженими проєктами в 8 областях і м. Києві.
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