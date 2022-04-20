Уряд вніс зміни в проєкти і програми регіонального розвитку

17:21 23 листопада Київ, Україна

В низку інвестиційних проєктів і програм, які фінансуються Державним фондом регіонального розвитку, були внесені деякі зміни.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан.

"На сьогоднішньому позачерговому засіданні уряд прийняв проєкт розпорядження "Про внесення змін до переліку інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися у 2020 році коштом ДФРР, в тому числі фінансованих з метою погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом на 1 січня 2020 року", - повідомив Мокан.

За його словами, документом пропонується за пропозиціями 8 обласних (Житомирської, Івано-Франківської, Львівської, Полтавської, Херсонської, Хмельницької, Тернопільської та Черкаської) і Київської міської держадміністрацій і результатами засідання Комісії Мінрегіону внести зміни до переліку інвестиційних проєктів і програм регіонального розвитку, що фінансуються в 2020 році коштом ДФРР.



Зміни пропонуються в частині:

розподілу за інвестиційними програмами і проєктами регіонального розвитку 2,3 млн гривень нерозподіленого станом на 12 листопада 2020 року залишку обсягу коштів ДФРР по Львівській та Черкаській областях;

виключення одного проєкту Житомирської області, доповнення двома новими проєктами (у Львівській та Черкаській областях);

перерозподілу обсягу коштів ДФРР між раніше затвердженими проєктами в 8 областях і м. Києві.