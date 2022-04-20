Уряд вніс зміни в проєкти і програми регіонального розвитку

17:21 23 листопада Київ, Україна

В низку інвестиційних проєктів і програм, які фінансуються Державним фондом регіонального розвитку, були внесені деякі зміни.
 
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан.
"На сьогоднішньому позачерговому засіданні уряд прийняв проєкт розпорядження "Про внесення змін до переліку інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися у 2020 році коштом ДФРР, в тому числі фінансованих з метою погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом на 1 січня 2020 року", - повідомив Мокан.
За його словами, документом пропонується за пропозиціями 8 обласних (Житомирської, Івано-Франківської, Львівської, Полтавської, Херсонської, Хмельницької, Тернопільської та Черкаської) і Київської міської держадміністрацій і результатами засідання Комісії Мінрегіону внести зміни до переліку інвестиційних проєктів і програм регіонального розвитку, що фінансуються в 2020 році коштом ДФРР.

Зміни пропонуються в частині:
  • розподілу за інвестиційними програмами і проєктами регіонального розвитку 2,3 млн гривень нерозподіленого станом на 12 листопада 2020 року залишку обсягу коштів ДФРР по Львівській та Черкаській областях;
  • виключення одного проєкту Житомирської області, доповнення двома новими проєктами (у Львівській та Черкаській областях);
  • перерозподілу обсягу коштів ДФРР між раніше затвердженими проєктами в 8 областях і м. Києві.
"Після прийняття зазначеного проєкту розпорядження обсяг розподілених коштів ДФРР складе 4 млрд 872 млн 900 тисяч гривень, а нерозподілений залишок - 27,1 млн гривень", - написав нардеп.