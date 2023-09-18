Уряд звільнив заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства

12:46 18 вересня Київ, Україна

Кабінет Міністрів 18 вересня звільнив шістьох заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства, проте на посаді залишився перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
 
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Звільнено:
  • Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника міністра оборони України;
  • Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника міністра оборони України;
  • Маляр Ганну Василівну з посади заступника міністра оборони України;
  • Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника міністра оборони України;
  • Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції;
  • Дейнегу Віталія Олеговича з посади заступника міністра оборони України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації;
  • Ващенка Костянтина Олександровича із посади державного секретаря Міністерства оборони України.
"За процедурою - Кабмін ухвалив таке рішення. Це не автоматичне звільнення. Перезавантаження. Почали. Робимо. Працюємо у штатному режимі. Решта новин — згодом. Зараз фокус - Рамштайн", - написав міністр оборони Умеров у Facebook.