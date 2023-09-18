Уряд звільнив заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства

"За процедурою - Кабмін ухвалив таке рішення. Це не автоматичне звільнення. Перезавантаження. Почали. Робимо. Працюємо у штатному режимі. Решта новин — згодом. Зараз фокус - Рамштайн", - написав міністр оборони Умеров у Facebook.