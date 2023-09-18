Уряд звільнив заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства

Кабінет Міністрів 18 вересня звільнив шістьох заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства, проте на посаді залишився перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Звільнено:
- Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника міністра оборони України;
- Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника міністра оборони України;
- Маляр Ганну Василівну з посади заступника міністра оборони України;
- Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника міністра оборони України;
- Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції;
- Дейнегу Віталія Олеговича з посади заступника міністра оборони України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації;
- Ващенка Костянтина Олександровича із посади державного секретаря Міністерства оборони України.
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