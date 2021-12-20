Уряд США продовжить виплати по безробіттю до кінця року

Уряд США стурбований погіршенням економічного становища американців. У світі не вщухає пандемії коронавируса, президент Дональд Трамп має намір продовжити фінансову підтримку громадян, які постраждали від наслідків коронакрізіса. Як заявив Трамп, не залежно від рішення конгресу, виплата допомоги по безробіттю буде продовжена до кінця року.

"Якщо демократи продовжать тримати в заручниках пакет стимуляційних заходів я скористаюся своїм президентським правом дати американцям допомогу, яка їм потрібна", - сказав Трамп на прес-конференції в своєму гольф-клубі в Нью-Джерсі.

За його словами, відповідне розпорядження він збирається підписати вже до кінця тижня.

Крім допомоги з безробіття американський лідер має намір пролонгувати заборона на виселення за несплату оренди, знизити податок на зарплату, а також звільнити американців від виплат по студентським позиками.

Раніше повідомлялося, що безробіття в США за липень скоротилася на 0,4%, до 10,2% від усього працездатного населення, за рахунок збільшення робочих місць на 1,8 млн.

Нагадаємо, у другому кварталі 2020 року, економіка США впала на рекордні 32,9% через пандемію нового коронавируса.