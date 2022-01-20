Уряд створить умови для ІТ-індустрії

17:39 03 вересень Київ, Україна

Зеленський дав уряду три місяці на розробку та винесення на розгляд парламенту законопроєктів, спрямованих на розвиток сфери інформаційних технологій.

Зокрема, на законодавчому рівні повинні бути визначені тимчасові особливості оподаткування заробітних плат ІТ-фахівців, які знаходяться в трудових відносинах з ІТ-компаніями, для встановлення ефективного рівня податкового навантаження та сприяння детінізації сфери оплати праці та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних ІТ-компаній на зовнішньому ринку.



Також Президент наполягає на вдосконаленні порядку здійснення процесуальних дій під час кримінального провадження з метою запобігання необґрунтованому втручанню в діяльність ІТ-компаній.



Крім того, згідно з указом, уряд повинен забезпечити вдосконалення процедур отримання ІТ-фахівцями, які є іноземцями або особами без громадянства та іммігрують в Україну, дозволу на імміграцію, та отримання роботодавцем (ІТ-компанією) дозволу на роботу іноземців та осіб без громадянства.