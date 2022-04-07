Уряд створив Український ветеранський фонд

Український ветеранський фонд допоможе залучити фінансові та матеріально-технічні ресурси для підтримки ветеранів.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram в середу, 14 липня.
Також Шмигаль повідомив, що йде робота над створенням Єдиного державного реєстру ветеранів війни та Електронного кабінету ветеранів. Кабмін перерозподілив кошти держбюджету для забезпечення створення відповідних сервісів і їхнього захищеного функціонування.
Нагадаємо, що Кабмін підвищує виплати військовим пенсіонерам. Уряд вирішив підвищити мінімальну пенсію військовим пенсіонерам, а також ввести надбавки.
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