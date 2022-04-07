Уряд створив Український ветеранський фонд

14:51 14 липня Київ, Україна

Український ветеранський фонд допоможе залучити фінансові та матеріально-технічні ресурси для підтримки ветеранів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram в середу, 14 липня.

"Фонд має запрацювати з 2022 року. Він дозволить акумулювати кошти, які будуть спрямовані виключно на підтримку ветеранів, в тому числі ветеранського бізнесу. Він також допоможе залучати фінансові та матеріально-технічні ресурси для реалізації програм і проєктів, спрямованих на реінтеграцію ветеранів в активне громадське життя, відновлення фізичного та психічного здоров'я, підвищення професійного та освітнього рівня і ведення підприємницької діяльності", - заявив Шмигаль.

Також Шмигаль повідомив, що йде робота над створенням Єдиного державного реєстру ветеранів війни та Електронного кабінету ветеранів. Кабмін перерозподілив кошти держбюджету для забезпечення створення відповідних сервісів і їхнього захищеного функціонування.

"Створення нової цифрової інфраструктури дозволить оптимізувати і інтегрувати інформацію, наприклад, про пільги і програми для ветеранів, якими вони користуються", - підсумував прем'єр.