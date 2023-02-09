Уряд дозволив позбавляти держнагород підсанкційних осіб

16:09 09 лютого Київ, Україна

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, який регулює механізм позбавлення державних нагород підсанкційних осіб.



Про це розповіли в уряді.



Поштовхом для ухвалення рішення стала ситуація з колишнім головою забороненої ОПЗЖ Юрієм Бойком, який досі має звання "Герой України". Його він отримав від Леоніда Кучми ще 2004-го за "визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю".



Обурені цим українці почали збирати підписи із вимогою виправити ситуацію. На момент написання новини, петицій на сайті президента, що відповідають цьому питанню, існує щонайменше три: одна набрала уже 26 тисяч підписів з необхідних 25 тисяч, друга – 1,4 тисячі, а третя, створена тиждень тому – майже чотири сотні.



Бойко - не єдиний український діяч, наявність у якого звання Героя обурює українців. Серед "героїв", наприклад, експрезидент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв, якого есбівці затримали за підозрою у постачанні деталей для російських штурмових літаків. Звання він отримав у 2000 році "за визначні заслуги у розвитку вітчизняного машинобудування".



Звання "за визначні особисті заслуги перед Україною у реалізації державної політики соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" має і настоятель Свято-Вознесенського чоловічого монастиря митрополит Лонгін. У його біографії є історія з незаконним викопуванням тіла власного брата та перепоховання його на території монастиря.



Крім того, священник відомий низкою проросійських висловлювань, наприклад, називав владу в Україні "слугами сатани".



Ще один "герой" - кримський колаборант Борис Дейч, якому звання вручив президент Віктор Янукович. Втім, минулого року Дейч помер від коронавірусу.