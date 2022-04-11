Уряд розробляє законопроєкт про національні спільноти

В Україні живе багато національностей, але законодавство в цій сфері багато років не покращувалося, в зв'язку з цим буде розроблений законопроєкт про національні спільноти.
Про це президент повідомив під час виступу на форумі «Україна 30. Гуманітарна політика».
Він додав, що закон повинен бути саме про спільноти, а не меншини. За словами президента, жодна національність в нашій державі "не повинна відчувати себе меншиною, менш важливою, менш захищеною, менш щасливою, ніхто не може бути в меншості, тому що всі ми громадяни України і ми всі рівні".
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