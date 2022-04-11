Уряд розробляє законопроєкт про національні спільноти

15:24 13 липня Київ, Україна

В Україні живе багато національностей, але законодавство в цій сфері багато років не покращувалося, в зв'язку з цим буде розроблений законопроєкт про національні спільноти.



Про це президент повідомив під час виступу на Про це президент повідомив під час виступу на форумі «Україна 30. Гуманітарна політика».

"Офісом Президента і мною особисто була поставлена задача розробки якісно нового і прогресивного законодавства. І зараз йде активна робота над законом (законопроєктом - ред.) про національні спільноти в Україні", - сказав Зеленський.

Він додав, що закон повинен бути саме про спільноти, а не меншини. За словами президента, жодна національність в нашій державі "не повинна відчувати себе меншиною, менш важливою, менш захищеною, менш щасливою, ніхто не може бути в меншості, тому що всі ми громадяни України і ми всі рівні".