Уряд планує створити спецорган, відповідальний за санкції проти РФ

21:30 04 грудня Київ, Україна

В Україні, при Раді національної безпеки і оборони, планують створити спецорган, відповідальний за санкції проти Російської Федерації.

Про це розповіла нардеп від "Слуги народу", глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько в п'ятницю, 4 грудня.



Ясько зазначила, що зараз в Україні є закон про санкції від 2014 року, однак цей документ "повністю беззубий".