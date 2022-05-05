Уряд планує створити спецорган, відповідальний за санкції проти РФ

21:30 04 грудня Київ, Україна

В Україні, при Раді національної безпеки і оборони, планують створити спецорган, відповідальний за санкції проти Російської Федерації.
 
Про це розповіла нардеп від "Слуги народу", глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько в п'ятницю, 4 грудня.

Ясько зазначила, що зараз в Україні є закон про санкції від 2014 року, однак цей документ "повністю беззубий".
"Там не прописано, хто відповідальний, яка відповідальність за порушення і хто моніторить все це. Законопроєкт, який я пропоную, встановлює цю відповідальність. Контролювати це буде орган при РНБО, люди вже працюють, але немає саме системи", - зазначила парламентарій.