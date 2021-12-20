Уряд перегляне Угоду про асоціацію з ЄС

Україна має намір провести аналіз Угоди з Євросоюзом, на предмет виявлення помилок і проблем, які заважають просуванню на європейський ринок.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході робочого візиту в Брюссель у четвер, 23 липня.
За словами прем'єр-міністра, українська сторона має намір інтенсифікувати підписання цієї угоди - "щоб допустити промислові товари і включитися в новий діалог у сфері телекомунікацій".
Нагадаємо, у четвер, 23 липня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль здійснює свій перший офіційний візит до Брюсселя. Разом з ним новопризначений глава Національного банку Кирило Шевченко і міністр фінансів Сергій Марченко.
Нагадаємо, у четвер, 23 липня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль здійснює свій перший офіційний візит до Брюсселя. Разом з ним новопризначений глава Національного банку Кирило Шевченко і міністр фінансів Сергій Марченко.
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