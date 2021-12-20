Уряд перегляне Угоду про асоціацію з ЄС

16:17 23 липень Київ, Україна

Україна має намір провести аналіз Угоди з Євросоюзом, на предмет виявлення помилок і проблем, які заважають просуванню на європейський ринок.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході робочого візиту в Брюссель у четвер, 23 липня.

"Ми хочемо зробити фундаментальний аналіз Угоди про асоціацію з ЄС, а також подивитися, як вилучити з неї можливі помилки або проблеми, які перегороджують наше просування на європейський ринок", - сказав Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, українська сторона має намір інтенсифікувати підписання цієї угоди - "щоб допустити промислові товари і включитися в новий діалог у сфері телекомунікацій".



Нагадаємо, у четвер, 23 липня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль здійснює свій перший офіційний візит до Брюсселя. Разом з ним новопризначений глава Національного банку Кирило Шевченко і міністр фінансів Сергій Марченко.