Уряд переходить на дистанційний режим роботи



Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну в середу, 21 жовтня.

«З наступного тижня і урядові наради, і уряд - ми повністю переведемо в онлайн. Така вимога часу, і ми з вами також будемо працювати онлайн, колеги. Уряд повинен демонструвати своїм прикладом, що віддалена робота є сьогодні вимогою часу. Вона збереже здоров'я українців, наших близьких, рідних», - сказав Шмигаль.