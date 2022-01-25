Уряд відкликав законопроєкт про перехідний період

14:23 25 січень Київ, Україна

Кабмін відкликав для доопрацювання законопроєкт про перехідний період, який передбачав правила реінтеграції тимчасово окупованих територій.



Про це під час брифінгу після засідання фракції "Слуги народу" повідомив голова фракції Давид Арахамія.



Урядовий законопроєкт, який Арахамія охарактеризував як "передчасний", зареєстрували у парламенті ще у серпні минулого року, проте з того часу він так і не потрапив до порядку денного Верховної Ради.



Причиною цього є, по-перше, низка критичних зауважень від Венеціанської комісії, а по-друге, недостатня підтримка поточної редакції проєкту депутатським корпусом.

"Безперечно, такий закон нам потрібен, бо це базовий закон, до якого прив'язано ухвалення низки інших нормативних актів щодо колаборантів, амністії, конвалідації тощо. Але очевидно, що у поточній редакції він дещо "буксує", - пояснює віцепрем'єр із питань реінтеграції Ірина Верещук.

За словами експертів, законопроєкт у поданому вигляді більше був схожим на політичну декларацію, що й було його головною проблемою.

“Закони зазвичай пишуть, щоб вони виконувались. Створений законопроєкт і по формі, і по суті був політичною декларацією. Він містив мінімум норм, після прочитання яких починаєш розуміти, як вони працюватимуть. Наприклад, зазначено, що буде люстрація, але чітких правил, за якими вона проходитиме, немає”, – зазначають експерти.

Критикували законопроєкт і у Венеціанській комісії. Там вважали, що він може створити лише загальну правову рамку для різних заходів перехідного періоду, але передбачити його вплив при прийнятті не здавалося можливим. Також звертали увагу, що деякі поняття міжнародного права автори визначили та інтерпретували довільно, а тому їм радили або забрати ці поняття, або відзначити, що вони відображають "українське розуміння міжнародного права".



Радили також:

узгодити з міжнародним правом положення про відповідальність за кримінальні правопорушення, скоєні згідно з тимчасовою окупацією;

переглянути нинішнє диференційоване ставлення до різних категорій злочинців;

звузити та уточнити положення про люстрацію, враховуючи, що за міжнародними стандартами люстрація обмежується найважливішими посадами в країні, не поширюється на виборні посади тощо;

переглянути, що закон має на меті встановлення правди про всі злочини, а не лише про ті, які вчинили конкретні суб'єкти конфлікту;

більш чітко сформулювати положення про конвалідацію документів, виданих на тимчасово окупованих територіях, та переглянути обмежувальний підхід до визнання академічних сертифікатів, ступенів та звань, виданих на цих територіях;

відобразити у проєкті особливий конституційний статус АРК та Севастополя.

Наразі у Мінреінтеграції вже розпочали роботу з доопрацювання окремих частин законопроєкту.