Уряд Орбана хоче дізнатися думку населення Угорщини щодо вступу України в ЄС

Державний секретар уряду Угорщини Тамаш Менцер заявив про плани провести консультації із населенням, основним питанням яких буде підтримка вступу України в ЄС.
Про це чиновник повідомив у відеозверненні, повідомляє Alfahir.
Про це чиновник повідомив у відеозверненні, повідомляє Alfahir.
Далі, йдеться у матеріалі, держсекретар озвучив текст, який підігрує російським наративам і спонукає угорців відповісти "ні" на основне питання консультацій.
Як пишуть журналісти, таким чином Менцер спробував переконати, що членство в ЄС означає військові зобов'язання, а прийняття України може бути реалізоване вже найближчим часом під час нинішнього стану війни.
Ще одне твердження, яке зазначатиметься під час консультацій, що Україна отримає кошти, призначені для Угорщини, знову ж таки не відповідає дійсності, наголошують у матеріалі.
Журналісти додають, що також під час консультацій уряд Орбана готується використати проти України аргумент із утисками прав угорської меншини.
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