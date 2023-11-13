Уряд Орбана хоче дізнатися думку населення Угорщини щодо вступу України в ЄС

07:01 13 листопада Київ, Україна

Державний секретар уряду Угорщини Тамаш Менцер заявив про плани провести консультації із населенням, основним питанням яких буде підтримка вступу України в ЄС.



Про це чиновник повідомив у відеозверненні, повідомляє Alfahir.

"Чи вважаєте ви, що Україні є місце у Європейському Союзі? Висловіть свою думку під час національної консультації, яка незабаром розпочнеться", - сказав Менцер.

Далі, йдеться у матеріалі, держсекретар озвучив текст, який підігрує російським наративам і спонукає угорців відповісти "ні" на основне питання консультацій.

"Зараз в Україні йде війна, тому якщо країну буде прийнято до Європейського Союзу, то війну буде перенесено до спільноти, і значна частина ресурсів ЄС також піде в Україну", - продовжив урядовець.

Як пишуть журналісти, таким чином Менцер спробував переконати, що членство в ЄС означає військові зобов'язання, а прийняття України може бути реалізоване вже найближчим часом під час нинішнього стану війни.

"Правда полягає в тому, що членство України не накладає на членів Союзу жодних військових зобов'язань, а всі зобов'язання країни можуть вирішувати спільно, тому Віктор Орбан, як завжди, може скористатися можливістю шантажу, створеного правом вето", - пояснює Alfahir.

Ще одне твердження, яке зазначатиметься під час консультацій, що Україна отримає кошти, призначені для Угорщини, знову ж таки не відповідає дійсності, наголошують у матеріалі.



Журналісти додають, що також під час консультацій уряд Орбана готується використати проти України аргумент із утисками прав угорської меншини.