Уряд офіційно отримав від США пропозиції щодо реформ в Україні

17:16 28 вересня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що пані посол Сполучених Штатів Бріджіт Брінк офіційно передала для обговорення пропозиції щодо реформ в Україні.

Про це глава уряду написав у своєму Facebook за підсумками зустрічі із представницею зовнішньополітичного відомства США

"Ми вірні нашому шляху реформ, які змінюють країну на краще і наближають вступ до Євросоюзу та НАТО", - зазначив Шмигаль.

У свою чергу, прем'єр-міністр продемонстрував американському послу Концепт посилення стійкості демократії в Україні.

"Цей документ розроблено з ініціативи президента Володимира Зеленського та погоджено, у тому числі з керівниками антикорупційних структур в Україні", - пояснив глава уряду.

За словами Шмигаля, для реалізації Концепту Україна планує створити єдиний План реформ для посилення стійкості демократії, який об'єднає всі потреби позитивних перетворень у різних сферах.