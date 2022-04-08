Уряд схвалив Нацстратегію молодіжної політики до 2030 року

18:03 11 листопада Київ, Україна

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що схвалена урядом стратегія молодіжної політики дозволить молоді адаптуватися до викликів сучасного світу, мати високий рівень життєстійкості, самостійності та спроможності.



"Для нас дуже важливо створювати всі умови для безпеки і здоров'я молодого покоління, впливати на його конкурентоспроможність, а також допомагати інтегруватися в українське суспільство та світ", - підкреслив Гутцайт.



Повідомляється, що за допомогою правильно спрямованої державної політики молодь буде розвивати свою суб'єктність, а саме:



- рости з турботою про фізичне і психічне здоров'я з дитинства;

- адекватно оцінювати загрози і реагувати на них, посилювати власну безпеку;

- формувати компетентності для безпечного та гідного життя, розвитку і самореалізації в швидкоплинному і малопередбачуваному світі;

- брати участь в житті суспільства, територіальних громад та спільнот, впливати на рішення, що стосуються їхнього життя.



"Стратегія передбачає на всіх етапах реалізацію спільної і скоординованої діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у партнерстві з інститутами громадянського суспільства, установами, що працюють з молоддю, молодіжними центрами, фахівцями, які працюють з дітьми та молоддю, молодіжними працівниками, молодіжними консультативно-дорадчими органами, органами учнівського та студентського самоврядування, міжнародними організаціями, представниками роботодавців, бізнесу при безпосередній участі молоді", - наголошується в повідомленні.