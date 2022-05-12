Уряд не залишить без допомоги громадян, звільнених з Іраку

Захоплених і утримуваних з 2017 року в Іраку українців звільнили на початку грудня 2020 року, уповноважена ВР з прав людини Людмила Денисова зустрілася з колишніми бранцями.
Під час зустрічі в Києві Людмила Денисова запевнила Євгенія Фоменкова і Олександра Санпітера, що забезпечить парламентський контроль за дотриманням їхніх прав і свобод, отриманням ними необхідної допомоги. Звільнені громадяни, зокрема, попросили про забезпечення ним медичного обстеження.
Україна дякує Почесному консулу Іраку Шакеру Фархану Алі і офіційним особам міст Сулейманія, Ербіль, Багдад, уряду Республіки Ірак за величезний внесок у справу звільнення українських громадян з полону.
Президент України зазначив, що держава пам'ятає про українців, яких незаконно утримують в інших країнах.
Під час зустрічі в Києві Людмила Денисова запевнила Євгенія Фоменкова і Олександра Санпітера, що забезпечить парламентський контроль за дотриманням їхніх прав і свобод, отриманням ними необхідної допомоги. Звільнені громадяни, зокрема, попросили про забезпечення ним медичного обстеження.
Україна дякує Почесному консулу Іраку Шакеру Фархану Алі і офіційним особам міст Сулейманія, Ербіль, Багдад, уряду Республіки Ірак за величезний внесок у справу звільнення українських громадян з полону.
Президент України зазначив, що держава пам'ятає про українців, яких незаконно утримують в інших країнах.
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