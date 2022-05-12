Уряд не залишить без допомоги громадян, звільнених з Іраку

20:43 11 грудня Київ, Україна

Захоплених і утримуваних з 2017 року в Іраку українців звільнили на початку грудня 2020 року, уповноважена ВР з прав людини Людмила Денисова зустрілася з колишніми бранцями.

Під час зустрічі в Києві Людмила Денисова запевнила Євгенія Фоменкова і Олександра Санпітера, що забезпечить парламентський контроль за дотриманням їхніх прав і свобод, отриманням ними необхідної допомоги. Звільнені громадяни, зокрема, попросили про забезпечення ним медичного обстеження.

Україна дякує Почесному консулу Іраку Шакеру Фархану Алі і офіційним особам міст Сулейманія, Ербіль, Багдад, уряду Республіки Ірак за величезний внесок у справу звільнення українських громадян з полону.

Президент України зазначив, що держава пам'ятає про українців, яких незаконно утримують в інших країнах.
«Ми будемо боротися за кожного громадянина, який потрапив в біду. Оскільки для нас людина - це найвища цінність», - підкреслив глава держави.