Уряд призначив нового виконавця обов’язків глави Держгеокадастра

На посаду т.в.о. голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру призначений Олексій Пінчук.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.
Відповідне рішення Кабмін ухвалив на позачерговому засіданні в понеділок.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада призначила голову Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики і продовольства України.
Відповідне рішення Кабмін ухвалив на позачерговому засіданні в понеділок.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада призначила голову Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики і продовольства України.
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