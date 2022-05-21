Уряд призначив нового виконавця обов’язків глави Держгеокадастра

11:59 21 грудня Киев, Украина

На посаду т.в.о. голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру призначений Олексій Пінчук.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.



Відповідне рішення Кабмін ухвалив на позачерговому засіданні в понеділок.



Нагадаємо, раніше Верховна Рада призначила голову Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики і продовольства України.