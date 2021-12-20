Уряд може посилити правила в'їзду в Україну
12:27 19 березень Київ, Україна
Глава МОЗ Максим Степанов
, з метою запобігання поширенню коронавірусу, запропонував уряду змінити умови в'їзду в Україну.
Умовою для в'їзду в країну може стати негативний результат ПЛР-тестування на коронавірус, повідомив глава МОЗ Максим Степанов в ході години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, 19 березня.
"Щодо довідки про негативний результат тесту ПЛР: МОЗ виніс на розгляд уряду зміни до постанови, які це передбачають", - сказав міністр.
"Упевнений, що на найближчому засіданні це питання буде розглянуто, і громадяни інших країн незалежно від рівня захворюваності повинні будуть надати довідку про негативний ПЛР-тест за 48 годин", - додав він.
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