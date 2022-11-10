Уряд Молдови вимагає заборонити партію "Шор"

Кабінет міністрів Молдови схвалив запит глави Мін'юсту країни Серджіу Литвиненка, який запропонував звернутися до Конституційного суду з проханням оголосити партію "Шор" поза законом.
Про це повідомляє NewsMaker.
Про це повідомляє NewsMaker.
За словами Литвиненка, у запиті наведено достатньо аргументів на користь цього твердження.
Кабінет міністрів одноголосно схвалив ініціативу Литвиненка.
Як зазначає видання, засідання уряду відбувалося на тлі протесту прихильників партії Шор.
Партія Шор була заснована як суспільно-політичний рух Рівноправність 13 червня 1998 року. 19 червня 2016 року мер міста Оргєєв Ілан Шор став головою руху, змінивши його засновника, Валерія Клименка. З 2020 року голова партії Ілан Шор перебуває в бігах і був оголошений у міжнародний розшук у справі про крадіжку 1 мільярда доларів з банківської системи Молдови.
У 2022 році, після російського вторгнення в Україну, партія Шор почала активно взаємодіяти з російською владою, депутати відвідали москву та налагодили міжпартійні контакти. Після цього партія організовувала протестну діяльність проти чинної влади Молдови.
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