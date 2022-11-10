Уряд Молдови вимагає заборонити партію "Шор"

07:35 10 листопада Київ, Україна

Кабінет міністрів Молдови схвалив запит глави Мін'юсту країни Серджіу Литвиненка, який запропонував звернутися до Конституційного суду з проханням оголосити партію "Шор" поза законом.



Про це повідомляє NewsMaker.

"Партія "Шор" діє у суперечності з принципами верховенства закону та ставить під загрозу суверенітет та незалежність Молдови", - вважає Литвиненко.

За словами Литвиненка, у запиті наведено достатньо аргументів на користь цього твердження.

"На мою думку, є всі конституційні обставини для подання цієї заяви та визнання неконституційності цієї партії", - сказав глава Мін'юсту Молдови.

Кабінет міністрів одноголосно схвалив ініціативу Литвиненка.



Як зазначає видання, засідання уряду відбувалося на тлі протесту прихильників партії Шор.



Партія Шор була заснована як суспільно-політичний рух Рівноправність 13 червня 1998 року. 19 червня 2016 року мер міста Оргєєв Ілан Шор став головою руху, змінивши його засновника, Валерія Клименка. З 2020 року голова партії Ілан Шор перебуває в бігах і був оголошений у міжнародний розшук у справі про крадіжку 1 мільярда доларів з банківської системи Молдови.



У 2022 році, після російського вторгнення в Україну, партія Шор почала активно взаємодіяти з російською владою, депутати відвідали москву та налагодили міжпартійні контакти. Після цього партія організовувала протестну діяльність проти чинної влади Молдови.