Уряд купить переселенцям житло

За інформацією, отриманою з Урядового порталу, стало відомо, що Кабінет міністрів України виділив 5,6 млн гривень на тимчасове житло переселенцям. На виділені кошти до кінця 2020 року планують купити 18 квартир і один будинок в різних областях України, де зможуть жити вимушені переселенці.

Відзначається, що за рахунок коштів субвенції придбають житло в населених пунктах Донецької області: місто Краматорськ - 10 квартир, місто Покровск - 8 квартир і Запорізькій області: місто Приморськ - 1 будинок.

При цьому всього в 2020 році за рахунок коштів субвенції планується придбати орієнтовно 66 квартир і 9 будинків для тимчасового проживання приблизно 235 внутрішньо переміщених осіб.

Законом України "Про Державний бюджет на 2020 рік" за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу в результаті збройного конфлікту на сході України" передбачено видатки бюджету в сумі 20 млн гривень, головним розпорядником яких є Мінреінтеграціі ", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Україна і Німеччина підписали угоду про виділення 25 млн євро переселенцям.