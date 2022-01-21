Уряд готує нові штрафи для браконьєрів-рибалок

Комітет ВР з питань екологічної політики та природокористування розглянув законопроєкт про збільшення штрафів за порушення правил рибальства.
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.
За словами Мальованого, у 2020 році в Україні діють штрафи, затверджені ще у 2003 році.
Законопроєкт збільшує суми покарань за різні порушення, які призводять до шкоди водним екосистемам.
Новий проєкт закону значно підвищує ці штрафи:
- За порушення правил рибальства - 680 - 2550 гривень.
- При використанні заборонених знарядь лову при рибальстві, приховуванні обсягів вилучення водних біоресурсів під час спеціального використання водних біоресурсів, тобто грубі порушення - 3400 - 8500 гривень.
- Порушення вимог щодо охорони червонокнижних видів - 1700 - 3400 гривень.
- Перевищення затверджених лімітів, часткою видобутку (вилову) використання природних ресурсів - 1700 - 5100 гривень.
- За засмічення водойм і порушення водоохоронного режиму - 1700 - 3400 гривень.
Проєкт закону також вводить право інспекторів ДЕІ використовувати транспорт, який належить громадським інспекторам.
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