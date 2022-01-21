Уряд готує нові штрафи для браконьєрів-рибалок

16:51 07 вересень Київ, Україна

Комітет ВР з питань екологічної політики та природокористування розглянув законопроєкт про збільшення штрафів за порушення правил рибальства.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

"Днями Комітет ВРУ з питань екологічної політики та природокористування розглянув законопроєкт, що підвищує штрафи за порушення правил рибальства та шкоду природному середовищу біоресурсів. Зараз цей проєкт готується до другого читання, розглядаються останні правки", - зазначив він.

За словами Мальованого, у 2020 році в Україні діють штрафи, затверджені ще у 2003 році.

"Наприклад, порушення правил рибальства карається штрафом від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів (який зараз 17 грн). Кого може стримати таке "покарання"? "- написав глава інспекції.

Законопроєкт збільшує суми покарань за різні порушення, які призводять до шкоди водним екосистемам.

Новий проєкт закону значно підвищує ці штрафи:

За порушення правил рибальства - 680 - 2550 гривень.

При використанні заборонених знарядь лову при рибальстві, приховуванні обсягів вилучення водних біоресурсів під час спеціального використання водних біоресурсів, тобто грубі порушення - 3400 - 8500 гривень.

Порушення вимог щодо охорони червонокнижних видів - 1700 - 3400 гривень.

Перевищення затверджених лімітів, часткою видобутку (вилову) використання природних ресурсів - 1700 - 5100 гривень.

За засмічення водойм і порушення водоохоронного режиму - 1700 - 3400 гривень.

Проєкт закону також вводить право інспекторів ДЕІ використовувати транспорт, який належить громадським інспекторам.